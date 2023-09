Fenster eingeschlagen Elf- und 13-Jähriger wollten in Amstettner Sonnenschule einbrechen

Mit Steinen warfen der elf- und der 13-Jährige drei Scheiben der Sonnenschule ein (Symbolfoto). Foto: shutterstock/Oriol Domingo

E in elf- und ein 13-Jähriger beschlossen am Donnerstag der Vorwoche, in die Sonnenschule einzubrechen, weil sie in einer Klasse Geld vermuteten.