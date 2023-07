Jugendliche schnuppern im Landesklinikum Amstetten Berufsluft

Die 12 Ferialpraktikantinnen und -praktikanten im Landesklinikum Amstetten sammeln Berufserfahrung in verschiedenen Bereichen. „Sie bekommen Einblick in die kaufmännische Verwaltung, die Patientenadministration, den Betriebskindergarten, den Hol- und Bringdienst sowie in die Küche. Eingebunden in den normalen Berufsalltag dürfen sie auch verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen und diese selbstständig ausführen“, sagt der Kaufmännische Direktor des Klinikums, Gernot Artmüller.