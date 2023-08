Viel Spaß und Ehrungen beim Spielefest in Viehdorf

Zum Abschlussfest von Spiel & Spaß – Sommerpass in Seisenegg hatte die Gemeinde Viehdorf vergangenen Sonntag geladen. Nach der Feldmesse, zelebriert von Pater Anton Bentlage, wurden mit Gemeinderatsbeschluss vom 13. Juni verdiente und engagierte Gemeinderäte vor den Vorhang geholt.

Mit dem Ehrenzeichen in Bronze (5 Jahre) der Marktgemeinde Viehdorf wurden die Gemeinderäte Ingeborg Weidinger und Christian Jetzinger ausgezeichnet, mit dem Ehrenzeichen in Silber (10 Jahre) geschäftsführender Gemeinderat Markus Burgstaller, geschäftsführende Gemeinderätin Maria Seisenbacher und Gemeinderat Martin Wenko sowie mit dem Ehrenzeichen in Gold (15 Jahre) die geschäftsführenden Gemeinderäte Fridolin Nesslinger, Ludwig Resnitschek und Paul Kleindl.

Der anschließende Frühschoppen beim Feuerwehrhaus Seisenegg wurde von der Viehdorfer Tanzl-Musi musikalisch umrahmt. Für Speis und Trank sorgte die Freiwillige Feuerwehr Seisenegg.

Dankesurkunden erhielten alle Veranstalter der Kinder-Ferienspiele 2023, wie der Union-Sportverein Viehdorf, Musikverein Viehdorf, ÖÄMTC-Zweigverein Amstetten, die Jagdgesellschaft Viehdorf, Landjugend Viehdorf-Ardagger-St. Georgen, Freiwillige Feuerwehr Viehdorf, Gesunde Gemeinde und die Bäuerinnen und der Bauernbund Viehdorf.

Bei der Schlussverlosung gab es wieder schöne Hauptpreise zu gewinnen, darunter drei Kinderfahrräder mit Helm.