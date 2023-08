Kooperation mit dem Wettergott

Eine Einigung mit dem Wettergott Zeus, allen beteiligten Vereinen und der Gemeinde Oed-Öhling traf die Feuerwehr Mauer-Öhling am Freitag. Denn bei dunklen Wolken, aber ohne Regen und bei warmen Temperaturen konnten zwischen den beiden Urlbrücken in Öhling der letzte Ferienerlebnistag im Juli abgehalten werden. Acht Stationen wurden dafür aufgebaut. „Die 60 angemeldeten Kinder können die Wasserrutsche ausprobieren, mit einer Zille mitfahren, einen hydraulischen Rettungssatz testen und bei diversen Spielen ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen“, erwähnt Sachbearbeiter Elias Ramsner. Mathias Hahn und David Kalteis freuen sich auf viele weitere Anmeldungen am Gemeindeamt für die weiteren Erlebnistage. „Am 4. August geht es in den Familypark ins Burgenland“, freut sich Hahn.

Weitere Termine mit der Anmeldung am Gemeindeamt oder unter Oed-Oehling.gv.at sind: Freitag, 4. August, Familienausflug in den Familypark, Dienstag, 8. August, Fußball-Schnuppertraining mit SVU Mauer-Öhling, Samstag, 12. August, Abenteuer mit der Feuerwehr, FF Oed, Freitag, 11. August, Fußball-Schnuppertraining, USV Oed-Zeillern, Montag, 14. August, Rettungshubschrauber Christophorus & Haus der Wildnis, Donnerstag, 17. August, Bunter Nachmittag mit dem Seniorenbund Oed-Öhling, Samstag, 19. August, Musispün mit den Juniors des Musikvereins Mauer-Öhling, Montag, 21. August, Im Kräutergarten mit Barbara Weilguni, Freitag, 25. August, Summercamp 4 kids, Makerspace [A], Mittwoch, 28. August, Seifen selbst machen mit Daniela Kirchweger von Wolkenlos und Freitag, 1. September, Rätselspaß mit dem Elternverein der VS Öhling.