Jede Menge Spaß und Action beim Spielefest

Am Ferienprogramm der Marktgemeinde Seitenstetten steht auch heuer wieder so einiges am Programm: Eine ganze Reihe an diversen Spielen und lustigen Aktivitäten im Freien wurde beim Spielefest durch Elke Stefani, Obfrau des Spieleverleihs der Pfarre „Würfel und Co“, und das gesamte Betreuungsteam organisiert. Über 20 Kinder durften kreativ basteln, malen und vor allem auch Action erleben beim Seilziehen, Dosenschießen, Sackhüpfen oder auch Stelzengehen. Viele Kinder hatten ihren Spaß bei den vielen Brettspielen aus dem Verleih – da verging die Zeit wie im Fluge! Am Ende genossen alle noch leckere Pizza und Getränke.