Schulschluss feiern im City Center Amstetten

Um den Schulschluss der Amstettner Schülerinnen und Schüler zu feiern, findet am Freitag, den 30 Juni im City Center Amstetten das große Schulschluss-Event statt. Bei abwechslungsreichem Programm ist Spaß für alle garantiert: kreatives T-Shirt-designen, viele lustige Spiele und sommerliche Goodies. Auf Ebene 2 im CCA 1 gibt es die Möglichkeit der eigenen Kreativität freien Lauf zu lassen und farbenfrohe T-Shirts selbst zu designen. Die Shirts können mit zahlreichen Farben besprüht und bemalt werden, um neue Lieblingsteile für den Sommer zu kreieren.

Für zusätzliche Unterhaltung sorgt eine großartige Spieleshow auf Ebene 1 im CCA 2. Bei lustigen Gruppenspielen, Riesenspielen und spannendem Buzzer Quiz ist reichlich Spaß und Spannung garantiert. Im City Center Amstetten warten außerdem tolle Sommer-Goodies in Form von Turnbeuteln auf die Schülerinnen und Schüler. Die stylischen Turnbeutel sind die optimalen Begleiter für zahlreiche Ausflüge an heißen Sommertagen. Am Tag des Events sind diese befüllt mit Produkten, die die Ferienstimmung so richtig aufleben lassen. „Wir freuen uns sehr, den Schülerinnen und Schülern zum Schulschluss einen spannenden Ferienstart im Center zu bieten und ihnen mit passenden Sommer-Goodies in den CCA-Turnbeuteln viel Freude zu bereiten“, so Centerleiter Hannes Grubner.