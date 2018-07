Zu mehreren Einbruchsversuchen beziehungsweise Einbrüchen kam es am vergangenen Dienstag in Ferschnitz und in Neuhofen. Am hellichten Tag – um etwa 11.30 Uhr – erstattete ein Ferschnitzer per Notruf Anzeige bei der Polizei.

Er entdeckte zwei unbekannte Täter in seinem Wohnhaus und erstattete mittels Notruf Anzeige bei der Polizei. Nach ihrer Entdeckung durch den Bewohner flohen die mutmaßlichen Einbrecher mit einem dunklen Kombi mit ausländischem Kennenzeichen in Richtung LB 1. Die unverzüglich eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ.

Erste Erhebungen der Polizei ergaben, dass die beiden Täter auch dringend verdächtig sind, bereits um 10 Uhr in Neuhofen einen Einbruch begangen zu haben. Dort wurde Schmuck gestohlen. In der Folge dürften sie nach Ferschnitz gefahren sein, wo sie zuerst in ein Einfamilienhaus eindrangen und auch dort Schmuck sowie Bargeld in unbekannter Höhe entwendeten. Danach kam es zu eingangs erwähntem Einbruchsversuch, bei dem sie schließlich vom Hausbesitzer entdeckt wurden und danach die Flucht antraten.