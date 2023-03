Neues Buch von Josef Marksteiner: Die Macht im Hintergrund

„Das ganze Buch ist richtig ‚crazy‘“, sagt Josef Marksteiner. Der in Ferschnitz lebende Autor und zuvor Polizeikommandant der Inspektion St. Georgen veröffentlicht mit „Korruption. Eine dunkle Macht greift ein“ sein zweites Buch. Wie bereits in seinem Erstlingswerk „Nie gelebt und doch gestorben“ handelt es sich um einen Kriminalroman. „Der Grund, warum ich diesen Roman zu schreiben begann, waren die Korruptionsgeschehnisse, über die in den vergangenen Jahren in Österreich berichtet wurde. Im Buch geht es darum, vor welchen Herausforderungen die Ermittler in solchen Fällen stehen. So gibt es in der Handlung Leute, die ein Interesse daran haben, die Polizeiarbeit zu behindern. Sie schrecken auch vor Mord nicht zurück. Zuletzt greift aber die ‚dunkle Macht‘ ein und unterstützt die Ermittler“, verrät Marksteiner.

Mit Erfahrungen aus der Polizeiarbeit

Zur Handlung soll an dieser Stelle nicht zu viel verraten werden. Der langjährige Polizist lässt aber seine berufliche Erfahrung immer wieder in die Erzählung einfließen. „Es ist alles erfunden, gibt aber viele Ähnlichkeiten zum Beispiel zu Geschehnissen wie Ibiza. Ich habe mir etwa dazu ausgedacht, wie ein solches Video entstanden sein könnte“, schildert Marksteiner.

Mit den Arbeiten begann der Autor kurz nach der Veröffentlichung seines Debütromanes. Die Arbeit sei ihm leicht von der Hand gegangen. „Auch, weil ich die Abläufe in der Polizeiarbeit kenne“, unterstreicht er. Ganz wichtig sei – im Buch wie auch in der Realität – die Rolle von Investigativjournalisten. „Sie müssen nicht immer alles zu 100 Prozent beweisen, können aber oft den Anstoß zu Ermittlungen geben. Dann werden Leute nervös, machen Fehler“, weiß Marksteiner.

