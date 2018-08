Das neue Regenwasser-Rückhaltebecken ist das zweite in der Siedlung Widen, die in den letzten Jahren stark gewachsen ist. „Wir hatten das Projekt eigentlich für einen späteren Zeitpunkt am Plan. Doch nachdem es hier in diesem Bereich 2016 so schwere Überflutungen gegeben hat, haben wir den Bau vorgezogen“, erklärt Bürgermeister Michael Hülmbauer.

| D. Führer