Amstettner Postbasis in Betrieb

Werbung Karriere als Fachkraft Anzeige Spezialist für die Weichen dieser Welt

Die neue Postbasis in Galtberg ist bereits fertiggestellt und hat schon in der Vorwoche den Betrieb aufgenommen. Die offizielle Eröffnung wird am 30. Mai über die Bühne gehen. Rund 4,9 Millionen Euro hat die Post in den Standort investiert. „Die Teuerung hat sich bei diesem Projekt nicht niedergeschlagen, weil alle Verträge lange vor den aktuellen Entwicklungen unterzeichnet wurden. Wir sind daher im geplanten Budget geblieben“, berichtet Post-Pressesprecher Markus Leitgeb.

Rund 60 Mitarbeiter tun in der neuen Postbasis Dienst. Das Zustellgebiet liegt ausschließlich südlich der Donau und umfasst Amstetten und die umliegenden Gemeinden. Es reicht westlich von Aschbach-Markt und Kematen bis hinunter zu St. Georgen am Ybbsfelde im Osten. „Rund 3.000 Pakete werden täglich von der neuen Postbasis aus zugestellt, künftig könnten wir diese Leistung aber auf bis zu 4.000 Pakete erhöhen“, sagt Leitgeb.

Die alte Zustellbasis am Bahnhof wurde mit der Inbetriebnahme der neuen Anlage in Galtberg stillgelegt. Die Postfiliale bleibt in Amstetten erhalten. Mittelfristig will sich die Post da aber um eine andere Immobilie dafür umsehen.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.