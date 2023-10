„Gemeinsam sind wir stark – Jahr für Jahr, Tag für Tag“

Das Jubiläumslied mit dem Chor der Hortkinder zum Auftakt von 100 Jahre Bildungsanstalt für Elementarpädagogik leitete am Freitagvormittag den Festakt ein. Direktor Christof Laumer hieß die Ehrengäste willkommen, die Schwestern Franziska und Elvira, Pfarrer Peter Bösendorfer, Vertreter und Vertreterinnen der Politik, des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung und die Absolventen und Absolventinnen. Der Direktor erzählte über die Geschichte der BAfEP und den Klostervater Johann Datzberger von Pittersberg bei Amstetten, der im Jahr 1876 die erste damals reine Mädchenschule in Amstetten gründete. Die ersten Franziskanerinnen – Schulschwestern aus Judenau – zogen in das Kloster ein. Auch Johann Datzberger wohnte sein letzten 22 Jahre im Kloster. Seine Nachkommen sind die Mostbarone Datzberger – Seppelbauer. Bei Jürgen Datzberger konnten die Besucher und Besucherinnen auch einige Säfte und Schnäpse verkosten.

Im Jahr 1923 wurde die Bildungsanstalt als erste Bildungsanstalt in Niederösterreich mit 2-jähriger Dauer in der Rathausstraße 16 eröffnet. Seit 1985 ist die Ausbildungsdauer auf fünf Jahre angehoben, mit dem ersten Maturajahrgang im Jahr 1990. Der kleine Turnsaal im Schulhaus diente damals als Festsaal der Stadt Amstetten. Der erste männliche Absolvent maturierte im Jahr 2012. 2016 wurde der Name der Schule von BAKIP, Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik auf BAfEP, Bildungsanstalt für Elementarpädagogik, geändert. „Besonders freuen mich die Erasmusprojekte unserer Schule, dabei haben insgesamt 224 Schüler und Schülerinnen acht Länder – England, Irland, Portugal, Spanien, Italien, Deutschland, Schweden und Finnland besucht“, betonte der Direktor.

Das Vokalensemble unter Leitung von Monika Offenberger und das Gitarrenensemble unterhielten mit Songs, wie „Lean on me“ und „Billie Jean“. Es folgte eine Gesprächsrunde mit den Absolventinnen, interviewt von zwei Schülerinnen der BAfEP. Absolventin Franziska Kronsteiner zeigte mit ihrer Zauberkunst den Aufbau der Welt mit den unterschiedlichen Persönlichkeiten und Charakteren. Den Schlusspunkt mit dem „Song Shackle“s bildeten der Chor der dritten Klassen und das Vokalensemble mit Solistin Amelie Zamarin.