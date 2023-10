Es liegt viele Jahre zurück, dass eine feierliche Angelobung in Wolfsbach stattgefunden hat; nun ist es am 6. Oktober wieder einmal so weit, wenn die Grundwehrdiener des Einrückungstermins September 2023 aus der Garnison Amstetten vom Jägerbataillon 12 am örtlichen Marktplatz ihren Eid ablegen. Ab 16 Uhr wird schon zur Informations- und Waffenschau geladen, um 18 Uhr folgt ein Platzkonzert der Militärmusik. Der eigentliche Festakt der Angelobung mit großem Österreichischen Zapfenstreich ist für 19 Uhr anberaumt. Um etwa 20.30 Uhr wird die Truppe ausmarschieren.