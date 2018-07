Am Sonntag wurde eine neue Pferde-Bronzeskulptur am Marktbrunnen in Neuhofen feierlich enthüllt und gesegnet. Gemeinsam mit der Künstlerin Erna Dupal aus Hausmening, ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner, Bürgermeister Gottfried Eidler, Vizebürgermeisterin Maria Kogler und Organisator Franz Kromoser übergab man das Kunstwerk im Rahmen eines Marktfestes seiner Bestimmung.

Nach der Enthüllung durch Künstlerin Erna Dupal und die Segnung durch Kaplan Florian Giacomelli bedankte sich der Organisator Franz Kromoser samt Familie auch herzlich bei den zahlreichen Sponsoren für deren finanzielle Unterstützung.