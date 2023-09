Amstetten: „Fahrgast“ schlug Schaffner Nase blutig

Aus einem Railjet der ÖBB erreichte die Amstettner Polizei am Dienstagnachmittag ein Hilferuf. Als der Zug um 14.44 Uhr am Bahnhof einfuhr, standen die Beamten bereits am Bahnsteig. Fahrgäste wiesen ihnen den Weg zum Tatort, indem sie an die Scheibe klopften und ins Zuginnere deuteten. Im Abteil trafen die Polizisten dann auf zwei Schaffner und den vermutlichen Täter – einen ungarischen Staatsbürger, der am Boden zwischen zwei Sitzen lag.

Einer der Schaffner blutete aus der Nase. Er gab an, dass er den „Fahrgast“ bei der Kontrolle um seinen Fahrschein gebeten habe, den dieser ihm aber verweigerte. Daraufhin habe er ihn aufgefordert die erste Klasse zu verlassen. Stattdessen drohte der Mann dem Schaffner aber Gewalt an, indem er mehrmals mit der Faust gegen dessen Kinn zielte. Und als der ÖBB-Bedienstete nicht locker ließ, schlug ihm der „Fahrgast“ tatsächlich eine blutige Nase.

Der Beschuldigte reagierte nicht auf Ansprechversuche der Beamten, ließ sich aber schließlich ohne Gegenwehr aus dem Zug zur Polizeiinspektion bringen. Eine Vernehmung bleib auch mit Dolmetscher ohne Erfolg, weil der ungarische Staatsbürger, der nicht Deutsch spricht, vom Recht der Aussageverweigerung Gebrauch machte.

Die Staatsanwaltschaft ordnete noch am Abend seine Einlieferung in die Justizanstalt St. Pölten ein. Der Mann wird sich wegen schwerer Körperverletzung verantworten müssen.