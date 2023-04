Internationaler Birnenkongress an der Moststraße

Werbung Viele Bauprojekte Anzeige Amstetten auf Erfolgskurs

Rechtzeitig zu Beginn des Mostfrühlings trifft sich die Cider- und Streuobstelite aus ganz Europa zum gemeinsamen Fachsimpeln. Dabei geht es um Streuobstprodukte im Handel, die Auswirkungen des Klimawandels, die weltweite Cider-Entwicklung und um den Austausch untereinander. Am 13. April versammelt sich die Streuobstszene im RelaxResort Kothmühle. Im Herzen des Mostviertels werden internationale Expertinnen und Experten über aktuelle Entwicklungen, wissenschaftliche Erkenntnisse und Zukunftstrends aus dem Streuobstbau referieren, es wird ein interessanter Tag voller Information, Diskussion und Kulinarik.

Jeder, der an diesen Themen interessiert ist, kann daran teilnehmen. „Was den Kongress besonders interessant macht, sind die vielen internationalen Vortragenden“, sagt die Geschäftsführerin der Moststraße, Maria Ettlinger. Nationale und Internationale Vortragende aus den verschiedensten Nationen werden am Kongress vertreten sein: Kanada, USA, Schweiz, Deutschland, Norwegen, Spanien, Portugal, Irland und selbstverständlich Österreich.

Aufregend geht es am 14. und 15. April in Amstetten weiter, wo in der Remise das Cider and Spring Festival stattfindet. Es wird ein spannendes Programm mit Shows, Workshops und Verkostungsständen geboten. Köstlichkeiten gibt es bei regionalem Street Food, wo die Kulinarik des Mostviertels neu interpretiert wird. DJs und Bands sorgen für das musikalische Entertainment. Zahlreiche Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus Europa, wie zum Beispiel Dänemark, nutzen den Kongress als Anlass, den Mostfrühling an der Moststraße zu besuchen, bei dem es auch verschiedene Vorträge über die Herstellung von Cider geben wird.

„Das freut uns ganz besonders, denn der Mostfrühling bietet mit der einzigartigen Birnbaumblüte, einem bunten Festreigen, dem Cider & Spring Festival, welches Teil des Kongressprogrammes ist, sowie dem „Hop On Hop Off“-Bus die besten Voraussetzungen für einen schönen Aufenthalt an der Moststraße“, zeigt sich Obfrau Michaela Hinterholzer begeistert. Veranstaltungsorte sind das RelaxResort Kothmühle in Neuhofen, die Remise in Amstetten, das MostBirnHaus in Stift Ardagger, der Genussbauernhof Distelberger in Amstetten, Pihringer´s Moststub´n in Winklarn und Haselberger in St. Valentin. Anmeldungen zum Kongress sind unter www.gockl.at möglich.

Weiterführende Informationen: Moststraße und Anmeldung zum Kongress unter: www.gockl.at. Informationen über die Moststraße und das Mostviertel: www.moststrasse.at und Infos zum Retrobus unter: www.moststrasse.mostviertel.at/hop-on-hop-off-tour.

