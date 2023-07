Agathe, Max, Pamina und Tamino

Opern an ganz bestimmten, mit dem jeweiligen Werk in direkter Verbindung stehenden Orten erleben zu können, öffnet stets eine zusätzliche Facette des Musiktheatererlebnisses. So war es nun auch wieder vom 12. bis 15. Juli bei der diesjährigen Festspielreise der Mostviertler Opernfreunde nach Dresden, wo sie in dem einmaligen Ambiente der traditionsreichen Semper-Oper eine Aufführung von Webers „Freischütz“ erleben konnten, der als „Deutsche Oper“ auch schon bei der Wiedereröffnung im Jahr 1985 am Programm gestanden war. Großartig die Inszenierung, garniert mit wunderbaren Stimmen – unter ihnen der Waidhofner Bassist Günther Groißböck als Kaspar. Schon am Vortag durfte man in der im 2. Weltkrieg völlig zerstörten, nun aber wiederaufgebauten und seit 2005 zugänglichen Frauenkirche an der berührenden Veranstaltung „Wort und Orgelklang“ teilnehmen. Der Aufenthalt im „Elbflorenz“, wie Dresden auch bezeichnet wird, wurde mit Stadtführung und einem Ausflug in das nahegelegene Schloss Moritzburg mit dem berühmten Federzimmer abgerundet.

Hat man bei der Anreise das Schwarzenberg-Schloss „Hluboka“ in Tschechien besucht, so machte man bei der Fahrt nach Regensburg in der schmucken Max-Reger-Stadt Weiden Station, ehe man am Abend im Thurn-und-Taxis-Schloss St. Emmeram „Die Zauberflöte“ als Gastspiel der Würzburger Oper erlebte. Nach einer Stadtführung in Regensburg wurden noch die Gedenkstätte für bedeutende deutsche Persönlichkeiten „Walhalla“ und zuletzt die wunderbare Asamkirche in Altenmarkt-Osterhofen besucht. Nach „Don Carlos“ in Klosterneuburg und der „Carmen“ im Römersteinbruch St. Margarethen warten im Herbst in der Staatsoper Bellinis herrliche Belcanto-Oper „Die Nachtwandlerin“ (6. Sept.) und „Otello“ mit Jonas Kaufmann und Ludovico Tezier sowie am 13. Jänner 2024 Verdis „Sizilianische Vesper“. Anmeldungen im Reisebüro Kattner unter 07434-42245.