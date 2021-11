Brand in der Mondi Neusiedler wurde rasch gelöscht

Deshalb gingen am Mittwoch, um 2.30 Uhr, auch gleich 16 Feuerwehren in den Einsatz, darunter auch jene aus Neuhofen an der Ybbs. Als die Florianis vor Ort eintrafen, konnte aber zum Glück bereits Entwarnung gegeben werden.

Bei einer kurzen Lagebesprechung mit dem Einsatzleiter der Betriebsfeuerwehr Mondi Neusiedler stellte sich heraus, dass der Brand zwischenzeitlich mithilfe von Feuerlöschern, den Wandhydranten sowie der automatischen Löschanlage erfolgreich bekämpft worden und die Gefahr gebannt war.

Die Betriebsfeuerwehr Mondi Neusiedler sowie die Freiwillige Feuerwehr Ulmerfeld-Hausmening blieben vor Ort, um Nachlöscharbeiten durchzuführen.