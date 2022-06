Feueralarm Brand auf Firmendach in Amstetten: Feuerwehr verhinderte Ausbreitung

Lesezeit: 2 Min RA Red. Amstetten

Symbolbild Foto: LukeOnTheRoad, Shutterstock.com

F ünf Feuerwehren mit 50 Mann wurden am Dienstagnachmittag um 15.30 Uhr zu einem Brand bei der Firma Wieland Austria GmbH in Amstetten gerufen. Bei einem Dachlüfter am Dach der Presshalle war ein Feuer ausgebrochen.