Ertl holte sich Florian des Mostviertels, Krenstetten den Bezirkscup

Federführend organisierte Gottfried Bühringer, früher Kommandant von Krenstetten, die Veranstaltung. „Dahinter stand aber auch ein starkes und motiviertes Team", berichtet der jetzige Kommandant, Reinhard Irxenmayer.

Das Finale, das im Parallelwettbewerb ausgetragen wurde, gewann die FF Ertl vor dem jungen Team aus Zeillern.

Fixe Größe im Feuerwehr-Bewerbssport

Erstmals durchgeführt im Jahr 2000, zählt der Parallelbewerb um den Florian des Mostviertels längst zu einer fixen Größe im Feuerwehr-Bewerbssport. Dass das so ist, liegt maßgeblich an Gottfried Bühringer, betonte auch Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Josef Fuchsberger bei der Siegerehrung im Festzelt. Er würdigte den Bewerb „als tolle und hochspannende Sache die von der großen Gemeinschaft innerhalb der Gruppen zeugt".

Für Bühringer, der bei der Moderation mit den Wettkämpfern mitfieberte und die eigenen Bewerbsgruppen das ganze Jahr über fit hält, ist der Parallelbewerb ein „Aushängeschild für Bewerbssport auf höchstem Niveau und gelebte Kameradschaft unter den Feuerwehren". Die Bewerbe seien eine Säule für ein starkes Feuerwehrwesen. Seine FF Krenstetten stellte gleich fünf Teams.

Prominente Daumendrücker

Neben Josef Fuchsberger, Reinhard Irxenmayer und Gottfried Bühringer übergaben Nationalrat Andreas Hanger, Landtagsabgeordneter Anton Kasser und der Aschbacher Bürgermeister Martin Schlöglhofer sowie Melanie Katzengruber, stellvertretende Leiterin des Verwaltungsdienstes im Bezirksfeuerwehrkommando, David Strahofer, Abschnittsfeuerwehrkommandant von St. Peter die begehrten Pokale und Trophäen. Ihr Tenor war dabei: „Bei den Bewerben in Krenstetten geht immer die Post ab!"

FF Krenstetten und Abschnitt St. Peter dominierten Bezirks-Cup

Nach dem „Florian des Mostviertels" wurden in Krenstetten die begehrten Siegertrophäen für den Bezirks-Cup überreicht. Dabei wurden in den Kategorien „Elite-Cup", „Newcomer-Cup" und „Oldie-but-Goldie-Cup" die Trophäen an jene Feuerwehren übergeben, die sich über das Jahr am stärksten erwiesen, gewertet wurden Teilnahmen an Landes-, Bezirks- und Abschnittswettkämpfen. Bemerkenswert ist, dass in sämtlichen Kategorien Feuerwehren aus dem Abschnitt St. Peter die Nase vorn hatten.

Florian des Mostviertels:

Platz 1: Ertl 1 Platz 2: Zeillern 2 Platz 3: Krenstetten 4 Platz 4: Pinnersdorf 3 Platz 5: Pinnersdorf 1

Bezirks-Cup:

„Elite-Cup": Platz 1: Krenstetten 2 Platz 2: Hochstrass 1 Platz 3: Ertl Platz 4: Aukental 1 Platz 5: Pinnersdorf

„Odie-but-Goldie-Cup" Platz 1: Krenstetten 3 Platz 2: Edla-Boxhofen Platz 3: St. Johann/Engstetten 2 Platz 4: Windhag 2 Platz 5: Viehdorf 3

„Newcomer-Cup" Platz 1: St. Michael/Bruckbach Platz 2: Doppel 2 Platz 3: Strengberg Platz 4: Windhag 1 Platz 5: St. Georgen/Klaus 1