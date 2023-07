Anhänger kippte um: Heizöl floss aus umgestürztem Tank in einen Bach

Das Heizöl begann auszutreten und floss über die Straße in den Regenwasserkanal, der wiederum in einen nahegelegenen Bach mündete. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort hatte sich das Heizöl bereits seinen Weg über die Straße und den Regenwasserkanal in Richtung Bach gebahnt, der bereits zum Teil kontaminiert war. Sofort begannen die Kameradinnen und Kameraden damit, das auslaufende Heizöl direkt am Tank mittels Behälter aufzufangen und Ölsperren im Bach zu errichten. Gleichzeitig wurde der Kanaleinlass provisorisch abgedichtet, um ein weiteres Eindringen des Öls zu verhindern.

Spezialfahrzeug pumpte Heizöl aus Bach

Im Anschluss trugen die Einsatzkräfte großflächig Ölbindemittel auf, um das ausgetretene Öl auf der Straße zu binden. In der Zwischenzeit wurde das restliche Heizöl aus dem Tank gepumpt und der Anhänger mittels Muskelkraft aufgestellt. Vorschriftsmäßig wurde die Bezirkshauptmannschaft Amstetten über den Schadstoffaustritt verständigt und anschließend die Firma Rudolf Haubenberger GmbH zur professionellen Entsorgung des ausgetretenen Heizöls verständigt. Diese kam umgehend mit einem Spezialfahrzeug zur Einsatzstelle und pumpte einen Großteil des Heizöls im Bachzulauf ab.

Weitere Reinigungsarbeiten am Nachmittag

Nach Rücksprache mit der BH Amstetten wurde außerdem die Firma Riedler Kies und Bau GmbH & Co KG beauftragt, das kontaminierte Erdreich abzutragen. Die Wartezeit bis zum Eintreffen des schweren Baugeräts wurde genutzt, um gemeinsam mit der Straßenmeisterei Ölsperren aufzustellen. Das auf der Straße erfolgreich mit Ölbindemittel gebundene Heizöl wurde von der Gemeinde Neuhofen/Ybbs mittels Kehrmaschine aufgesammelt und fachgerecht entsorgt. Im Laufe des Nachmittags trug die Firma Riedler Kies und Bau GmbH & Co KG das kontaminierte Erdreich ab. Danach rückten die Kameradinnen und Kameraden der FF Neuhofen/Ybbs um 17 Uhr nochmals zur Einsatzstelle aus, um letzte Reinigungsarbeiten durchzuführen. Durch das rasche Eingreifen der Kameradinnen und Kameraden konnte ein noch größerer Schaden für die Umwelt abgewendet werden.