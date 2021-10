Auto von Mauringer geriet kurz nach Ankunft zu Hause in Brand

Um fünf Uhr früh wurde die Feuerwehr Greinsfurth am Sonntag zu einem Fahrzeugbrand bei einem Wohnhaus in Mauer gerufen. Der Besitzer gab an, dass er von Amstetten nach Hause gefahren sei und das Fahrzeug um 4.30 Uhr in der Einfahrt abgestellt habe. Dabei sei ihm nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Eine halbe Stunde ging dann aber plötzlich die Alarmanlage des Autos los.

Red. Amstetten Erstellt am 13. Oktober 2021 | 10:31