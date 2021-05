Aus ungeklärter Ursache stürzte ein Lastwagen um und kam quer über die Fahrbahn zu liegen.

Der örtliche Einsatzleiter der FF Neuhofen an der Ybbs forderte unverzüglich das Amstettner Kranfahrzeug zur Bergung an. Während des Einsatzes musste die L94 für den gesamten Verkehr in beide Richtungen gesperrt werden.