Feuerwehrfest Zwei Wikinger im Saunakabarett

Beim Kabarett „Einvernehmlich verschieden" brachten Günther Lainer und Ernst Aigner trotz der saunaähnlichen Zustände im Festzelt alle Besucher und Besucherinnen zum Lachen. Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner

D as Kabarett „Einvernehmlich verschieden“ behandelt die Unterschiedlichkeiten in den verschiedensten Bereichen des Lebens in humorvoller Manier. 170 Gäste ließen sich das Kabarett – trotz nahezu unerträglicher Temperaturen – als Einleitung des Feuerwehrfestes am Samstag in Aschbach nicht entgehen.