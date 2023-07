49. Landestreffen der NÖ Feuerwehrjugend in Winklarn

Insgesamt gehen heuer 4.490 Jugendliche zwischen 10 und 15 Jahren in 432 Bewerbsgruppen an den Start. Am Donnerstag erfolgt die Anreise mit Anmeldung und Lageraufbau. Die 1.338 Betreuer unterstützen bei der Gestaltung des Freizeitprogramms. „In den vergangenen Jahren kamen in etwa 10.000 bis 12.000 Besucher zu den Landestreffen. Und da sind die 5.840 Lagerteilnehmer noch nicht mit eingerechnet. Die Arbeiten für die Veranstaltung sind schon im vollen Gange. Seit über drei Wochen wird die Infrastruktur an das Event angepasst. Wir verlegen Kabeln, Kanäle und Wasserzuleitungen und das alles ehrenamtlich, mit vielen freiwilligen Helfern“, erwähnt Kommandant Hauptbrandinspektor Markus Dober.

Zusätzlich wurde ein Christophorus-Hubschrauber, eine Teleskopmastbühne, ein Hubsteiger mit 450 Meter Höhe organisiert und ein eigenes Flugfeld wird aufgebaut. Viele Ehrenmitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und des Bundesheeres werden anwesend sein. Die Feuerwehrjugend Winklarn wurde 2020 gegründet. Einmal wöchentlich trifft sich die Gruppe, um mit ihren beiden Jugendbetreuern Julia Mayerhofer und Thomas Graf einsatznahe Übungen und Fertigkeiten durchzuführen. Seit drei Monaten üben die Mitglieder der Feuerwehrjugend Winklarn intensiv für den Bewerb. „Wir nehmen jährlich an eintägigen Abschnitts- und Bezirksbewerben teil. Für die Jugendlichen ist das die erste mehrtägige Veranstaltung mit der Feuerwehr. Sie zelteln am Platz gegenüber der Feuerwehrstation und können an den Tagen neue Freundschaften und Kameradschaften innerhalb der Feuerwehren knüpfen“, sagt Thomas Graf.

Das Programm startet am Donnerstag mit der Bewerbseröffnung um 12.30 Uhr am Antreteplatz, es folgt der Bewerb um das NÖ Feuerwehrjugendbewerbszeichen (FJBA) in Bronze und Silber. Die Erlebnistouren für die Jugendfeuerwehrmitglieder, am Freitag und Samstagvormittag, wurden gemeinsam mit der Gemeinde Winklarn organisiert. Zusätzlich gibt es viele Freizeitprogramme, Vorführungen und den Junior Fire Cup. Bei den Bewerben müssen sie Geräte erkennen, Bewerbsbahnen laufen, Hindernisse und Balancierbalken überwinden und ein Zielspritzen mit einem C-Schlauch absolvieren. „Für den Landesbewerb trainieren wir viel mit den Jugendfeuerwehren Mauer-Öhling, Hausmening und Neuhofen. Uns macht das Training sehr viel Spaß. Wir freuen uns alle schon auf die Veranstaltung“, betont der 12-jährige Gruppenkommandant der Feuerwehrjugend Winklarn, Alexander Gangl.