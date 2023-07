Feuerwehrmann verletzt St. Johann in Engstetten: Dachstuhl in Flammen

Als die Feuerwehren am Einsatzort eintrafen, schlugen hohe Flammen aus dem Dach das Mehrparteienhauses. Foto: Bfkdo

D as Dachstuhl eines Mehrparteienwohnhaus in St. Johann/Engstetten ging am Donnerstagnachmittag in Flammen auf. 13 Feuerwehren mit über 150 Mann und 33 Fahrzeugen waren im Einsatz. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten verletzt.