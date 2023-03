Anforderungen für Wehren steigen

Eine mehr als erfolgreiche Bilanz für das vergangene Jahr zog das Bezirksfeuerwehrkommando des Bezirkes Krems beim Bezirksfeuerwehrtag am vergangenen Freitag in Lengenfeld. Die 122 Feuerwehren aus dem Bezirk zeigten auch in Corona-Zeiten hohe Einsatzbereitschaft. Dafür gab es auch verdiente Auszeichnungen und Ernennungen.

Bezirksfeuerwehrkommandant Martin Boyer berichtete, dass die 6.728.Mitglieder (5.038 aktive Mitglieder - „Der Frauenanteil beträgt immerhin 9,15 Prozent!“, freute sich der Bezirkskommandant) der Wehren aus dem Bezirk im Jahr 2022 zu 3.484 Einsätzen ausgerückt waren. 2.045 Mal übten sie und sie leisteten über 14.000 verschiedene weitere Tätigkeiten. Insgesamt wurden 392.936 Stunden gezählt, die einer finanziellen Wertschätzung von annähernd 11,8 Millionen Euro entsprechen. Die Zahl der Flur- und Waldbrände nehme laut Boyer durch den Klimawandel stetig zu: Waren 2019 NÖ-weit 123 Brände zu verzeichnen (im Bezirk Krems: 3 Brände), waren es im vergangenen Jahr schon 563 Einsätze im ganz NÖ, davon 18 Mal im Bezirk Krems.

Hohes Lob vom Landeskommandanten und der Landesrätin

Landesfeuerwehrkommandant Dieter Fahrafellner nahm in seiner Stellungnahme Bezug auf die immense Teuerungsrate, und dass diese die Feuerwehren stark getroffen hätten. Er berichtete, dass das Bundesland Niederösterreich als einziges Bundesland schon vor acht Jahren mit den Planungen für Hochwassereinsätze begonnen hat. Fahrafellner: „Hier sind wir gut aufgestellt, aber die Probleme mit Sturmeinsätzen lassen sich schwer einschätzen.“ Er freute sich weiters, dass Niederösterreichs Feuerwehren schon bald 100.000 Mitglieder zählen werden: „Unsere gute Jugendarbeit kann man als Erfolgsmodell bezeichnen!“ Das bekräftigte auch Landesrätin Christine Teschl-Hofmeister, die aber bei der Frauenquote mit einem Augenzwinkern „etwas Luft nach oben“ feststellte. „Euer Weg ist der richtige!“, meinte sie. Lobende Worte fanden auch Bezirkshauptmann Günter Stöger und der „Hausherr“ im Festsaal, der Lengenfelder Bürgermeister Christian Kopetzky.

Viele Ehrungen und Ernennungen

Für seine Verdienste rund um die Katastropheneinsätze der vergangenen Jahre - speziell auch im Ausland - wurde Robert Pölz von der FF lengenfeld mit einer der höchsten Auszeichnungen des Landesfeuerwehrkommandos ausgezeichnet: Mit dem „Verdienstkreuz“. Die „Verdienstmedaille des NÖLFV 1. Klasse in Gold“ erhielten Walter Berner, Eduard Födinger und Thomas Kerzan. Das „Verdienstzeichen des NÖLFV 3. Klase in Bronze“ ging an Petra Herndler-Meisl, Christof Unfried und an Stephan Steller. Letzterer wurde auch mit dem „Katastrophen-Verdienstzeichen des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes - Frankreich 2022“ ausgezeichnet. Markus Brandl erhielt die „Medaille des Landes NÖ für Katastrophen-Einsatz“.

Christoph Firlinger wurde neuer Bereitschaftskommandant des Katastrophenhilfsdienstes und Florian Stierschneider wurde zum Bezirkssachbearbeiter für Öffentlichkeitsarbeit & Dokumentation ernannt. Manfred Wimmer, Einsatzfotograf des Bezirksfeuerwehrkommandos erhielt eine neue Einsatzjacke.

Nicht zuletzt überreichte Landesrätin Christine Teschl-Hofmeister der Feuerwehr Plank, vertreten durch Kommandant Josef Specht, Verwalterin Christine Hauer und Daniel Frey, die Jubiläumsurkunde des Landes für 140 Jahre Feuerwehr Plank am Kamp. Die FF Kamp feierte dieses Jubiläum bereits im Vorjahr.

Bezirkskommandant Martin Boyer (links) und Bezirksverwalter Christian Schopper überreichten Einsatzfotograf Manfred Wimmer (Bildmitte) eine neue Einsatzjacke. Foto: Chris Leneis

Daniel Frey, Christine Hauer und Josef Specht von der Freiwilligen Feuerwehr Plank wurden mit der Ehrenurkundes des Landes für 140 Jahre Feuerwehr von Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bezirkskommandant Martin Boyer (von links) ausgezeichnet. Foto: Chris Leneis

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.