2022: Das Jahr der Großübungen für Seiseneggs Florianis

In Anwesenheit von Bürgermeister Franz Zehethofer konnte Kommandant OBI Phillip Eblinger 22 Mitglieder zur Jahresmitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Seisenegg begrüßen. Im heurigen Jahr wird der Gründung der FF Seisenegg als eigenständige Körperschaft vor 110 Jahren gedacht. Der Seisenegger Schlossherr Baron Philipp Freiherr von Risenfels gründete die Wehr 1913, nachdem Seisenegg bereits seit 1895 als Löschzug Teil der gemeinsamen gemeindeweiten Feuerwehr Viehdorf war.

Über das vergangene Jahr 2022 konnte Kommandant Eblinger einen umfassenden Tätigkeitsbericht geben. Nach den Corona-Jahren war 2022 für die FF Seisenegg das Jahr der Großübungen. An der ersten von der FF Seisenegg organsierten Großübung im Frühjahr nahmen über 100 Feuerwehrleute teil.

Im August wurde bei brütender Hitze eine ebenfalls sehr gut besuchte Unterabschnittsübung durchgeführt. Als Übungsszenario diente ein fiktiver Waldbrand am Haubenberg. Mit dem Abschluss der Gemeindeferienveranstaltung „Spiel und Spaß“ und dem nach zweijährigem Ausfall wieder stattgefundenen Seisenegger Heurigen, Anfang Oktober, konnten auch wieder die gewohnten FF-Veranstaltungen bei jeweils sehr gutem Besuch durchgeführt werden.

Insgesamt 3.470 freiwillige Arbeitsstunden

In seinem Tätigkeitsbericht führte Eblinger aus, dass die Wehr derzeit aus 43 Mitgliedern mit 34 Aktiven und drei Mitgliedern der Jugendfeuerwehr besteht. 2022 wurden von den Mitgliedern 2.421 Tätigkeitsstunden geleistet. Das waren über 1.000 Stunden mehr als im von Corona beeinträchtigten Jahr 2021. Mit zwölf Einsätzen, aufgeteilt in technische und in Brandeinsätze, war das Vorjahr etwas ruhiger als das Vergleichsjahr 2021. 430 Stunden wurden zusätzlich für Übungen und 519 Stunden für sonstige freiwillige Tätigkeiten im Feuerwehrwesen aufgewendet. Insgesamt wurden 3.470 freiwillige Arbeitsstunden für 2022 aufgelistet.

Die Sachbearbeiter gaben danach zu den einzelnen Sachgebieten ihre Berichte ab. Mit der Anschaffung eines großen Notstromaggregats (60kvA), das aus Eigenmitteln und Zuschüssen durch die Gemeinde und das Land NÖ finanziert wird, konnte Eblinger auch über die neue Blackout-Vorsorge für das Feuerwehrhaus als Einsatzzentrale im Krisenfall berichten. Als großes Projekt für 2023 nannte Kommandant Eblinger die Anschaffung neuer Einsatzjacken.

Bürgermeister Zehethofer zeigte sich über die geleisteten Tätigkeiten beeindruckt und dankte im Namen der Gemeinde für das Engagement. Er nannte das Feuerwehrwesen als wichtige Institution im Gemeindegeschehen und führte auch aus, wie notwendig der personelle Zuzug zu den Freiwilligen Feuerwehren ist. Dazu informierte der Bürgermeister über aktuelle Projekte in der Gemeinde. Gemeinsam mit dem Kommando konnte der Gemeindechef auch zu Beförderungen und Ernennungen gratulieren: Katrin Wagner und Kevin Fluch wurden von der Jugendfeuerwehr mit dem Dienstgrad Probefeuerwehr(frau)mann übernommen, Manfred Atzenhofer wurde zum Oberfeuerwehrmann und Wolfgang Atzenhofer zum Oberverwaltungsmeister befördert. Das Atemschutzwesen hat Peter Eblinger übernommen.

Bereits große Aufmerksamkeit widme man in der aktuellen Arbeit den heuer anstehenden Großveranstaltungen, berichtete Kommandant Eblinger. So wird am Abend des 3. März der Abschnittsfeuerwehrtag, mit Abordnungen der Feuerwehren aus dem Abschnitt Amstetten-Land und des Bezirks Amstetten abgehalten.

Am 4. Juni werden in Seisenegg die heurigen Abschnittsbewerbe mit Hunderten Wettkämpfern und Zusehern über die Bühne gehen. Dabei wird es auch

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.