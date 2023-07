4.500 junge Wettkämpfer in der größten Zeltstadt des Landes

Ihr Quartier werden die jungen Feuerwehrleute ab Donnerstag aufgeschlagen. Nicht in gemütlichen Stuben, sondern in 750 Zelten. Die Jugendgruppen werden in etwa 1.000 Fahrzeugen zum Jugendlager gebracht. Für den Veranstalter eine enorme organisatorische Herausforderung.

Höchstleistungen werden beim Jugendlager nicht nur den Bewerbsgruppen abverlangt. Um für die Bewerbe genügend Kraft und Ausdauer aufzubringen, führt an ausreichender Verköstigung kein Weg vorbei. Die gewährleistet der Versorgungsdienst des NÖ Landesfeuerwehrverbandes, der mit einer mobilen Großküche anrückt.

14 Tonnen Lebensmittel, 36.000 Liter Getränke

Um den Hunger zu stillen, müssen die Feuerwehrköche insgesamt 14 Tonnen Lebensmittel verarbeiten: 700 Kilo Frischfleisch, 450 Kilo Reis, 35.000 Stück Gebäck, 600 kg Brot, 1.400 Kilo Teigwaren (Hörnchen), 5.000 Stück Würste, 5.000 Stück Topfengolatschen und 12.000 Stück Obst. Auch auf Diabetiker, Allergiker, Vegetarier und Veganer wird Rücksicht genommen. Für sie werden spezielle Gerichte angefertigt. Um den Durst zu stillen, stehen 36.000 Liter Getränke bereit.

Neben den kräfteraubenden Wettkämpfen wird den 4.500 jungen Feuerwehrmitgliedern auch ein spannendes und umfangreiches Freizeitprogramm geboten. Der Wettkampf-Höhepunkt ist am Samstag zu erwarten. Beim traditionellen Junior-Fire-Cup, um 16.45 Uhr, treten die schnellsten Jugendgruppen gegeneinander an.

Am Samstag sind Besucherinnen und Besucher willkommen

Am Samstag steht das Lager zwischen 9 und 19 Uhr allen Besuchern offen. Sie erwartet neben den spannenden Wettkämpfen eine interessante Fahrzeugpräsentation. Unter anderem mit einem Rettungshubschrauber des ÖAMTC, einem Einsatzhubschrauber des Bundesheeres, einem supermodernen Tanklöschfahrzeug (Panther) der Flughafenfeuerwehr Schwechat oder auch der längsten Teleskopmastbühne des Landes (54 Meter) von der Stadtfeuerwehr St. Pölten.

Die Siegerehrung steht am Sonntag um 9 Uhr am Programm.