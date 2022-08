Krenstetten holte den neunten Platz

Werbung

Die Landeshauptstadt war am Wochenende Schauplatz der 13. Bundesfeuerwehrleistungsbewerbe und des erstmaligen Bundes Fire Cups. Bei diesem alle vier Jahre stattfindenden Großereignis traten rund 3.000 Feuerwehrmitglieder aus dem In- und Ausland um den Titel der schnellsten Bewerbgruppe Österreichs gegeneinander an.

Der Bezirk Amstetten war durch die Feuerwehren Ertl in Bronze und durch Krenstetten in Bronze sowie Silber vertreten. „Krenstetten startete mit einem perfekten Durchgang und einer Zeit von 30,93 Sekunden. Zehn Fehlerpunkte machten den angestrebten Top-Ten-Platz aber zunichte“, berichtet der Krenstettner Altkommandant Gottfried Bühringer. Kurze Zeit später lief Ertl, unterstützt von einem großen Fanclub, mit 32,03 Sekunden einen ausgezeichneten Durchgang. Aber auch hier verhinderte eine kleine Unachtsamkeit und damit verbunden zehn Fehlerpunkte eine Spitzenplatzierung. Am Nachmittag folgten die Silberdurchgänge. Kren stetten 2 arbeitete sehr konzentriert und durfte sich über eine fehlerfreie Zeit von 35,93 Sekunden freuen. Gemeinsam mit der Staffelzeit bedeutete das in Silber A den 9. Endrang. Von den NÖ Feuerwehren erzielten die Krenstettner sogar das zweitbeste Resultat. „Die Feuerwehren Ertl und Krenstetten haben tolle Ergebnisse geliefert“, würdigte Bezirksfeuerwehrkommandant Rudolf Katzengruber ihr Abschneiden.

