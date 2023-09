Vollbild Mehr aus Amstetten FF Tag der offenen... „Back to the roots!“ hieß es am Tag der offenen Tür der FF Amstetten Weinfest Gaumenfreuden im Georgsaal Lesung Weltliteratur in Winklarn Mehr Top-Stories Anzeige Tierquälerei ausgerechnet vor dem Haager Tierpark Täter rasch gefasst Mistelbach: Oktoberfestgäste aus Auto mit Softgun beschossen Anlage erweitert 400 Tonnen Kürbiskerne trocknen in Weitersfeld FB 1 /65 Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Anzeige FF Tag der offenen Tür „Back to the roots!“ hieß es am Tag der offenen Tür der FF Amstetten . Am Samstag ging es bei der FF Amstetten in der Anzengruberstraße um 10 Uhr los mit dem Tag der offenen Tür. Um 14 Uhr durften die Besucher die Einsatzvorführungen live miterleben. Am Sonntag wurde die Feldmesse mit anschließendem Frühschoppen abgehalten.

Tag der offenen Tür am Samstagvormittag

Die Besucher konnten am Samstag, am Tag der offenen Tür, viel Einblick in die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehren gewinnen. Räume wurden mit Wasserdampf vernebelt, in denen die Besucher Hindernisse bewältigten, Schutzanzüge für Gefahrengut- und Schadstofftransporte konnten begutachtet werden und die Einsatzfahrzeuge wurden präsentiert. Ein Highlight war hier ein Feuerwehrauto, Baujahr 1963, das ein Jahr später von der Feuerwehr Amstetten in Betrieb genommen wurde. Das Retro-Feuerwehrauto wurde restauriert und ist auch heute noch im Besitz der FF Amstetten. „Den Mercedes 322 hatten wir 30 Jahre und in etwa bei 4.000 Einsätzen in Gebrauch und er wird mittlerweile zur Präsentation bei diversen Vorstellungen der FF eingesetzt. Auch bei Oldtimer-Treffen sind wir mit diesem Auto ein echter Blickfang“, sagt Josef Prinz, ehemaliges Feuerwehrmitglied und jetziges Mitglied der Schutzmannschaft bei der FF Amstetten. Ein defektes Auto wurde bei der Vorführung mit dem Mercedes 322 durch die ehemaligen Feuerwehrmitglieder Helmut Schoder, Raimund Karl, Rudolf Enengel, Josef Prinz und Werner Hoffer abgeschleppt. Auch eine Blutspendeaktion gab es vor Ort. Die Kinder konnten Kistenklettern, ein Labyrinth bewältigen, einen hydraulischen Rettungssatz testen, Zielspritzen, sich bei der Kinderpolizei informieren oder sich bei der Fotobox oder in der Hüpfburg austoben.

Einsatzvorführungen am Samstagnachmittag

Um 14 Uhr starteten die Einsatzvorführungen. Hier wurde ein Verkehrsunfall nachgestellt, die eingeklemmte Fahrertür musste mit einem Spreizer aufgebrochen werden, „um Zugang zu den Autoinsassen zu erlangen und um die verletzten Personen bergen zu können. Das Rote Kreuz kann nach der erfolgreichen Bergung die Erstuntersuchung durchführen“, erklärt Stefan Ramharter von der FF Amstetten.

Die Sondereinsatzeinheit präsentierte eine Hubsteigerbergung vom Dach des Feuerwehrhauses. Vorab konnten die Besucher mittels Bildschirm eine Drohne besichtigen, die Videoaufnahmen vom Geschehen und den auf dem Dach befindlichen Personen machte. Außerdem wurde ein Fahrzeugbrand demonstriert mit anschließender Löschung durch Druckluftschaum. Um circa 16 Uhr wurden die Vorführungen durch einen echten Einsatz unterbrochen. Bei Veranstaltungen der Freiwilligen Feuerwehren müssen diese nur bei bestimmten Einsätzen ausrücken und es werden auch die umliegenden Feuerwehren bei einem Einsatz alarmiert. Die Herausforderungen – die Besucher mussten das Gelände räumen und die Vorführfahrzeuge mussten entfernt werden, damit die Löschfahrzeuge ausfahren konnten – wurden bewältigt und zum Glück ist bei dem Einsatz nichts Schlimmeres passiert. Am Sonntag wurde um 10 Uhr die Feldmesse abgehalten. Der anschließende Frühschoppen mit Livemusik begann um 11 Uhr.