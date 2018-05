Interessante Szenen spielten sich am Pfingstmontag auf der Donau in Ardagger ab. Dort standen für zahlreiche Feuerwehrer Dreharbeiten für einen Image-Film unter der Regie von Christoph Kneissl auf dem Programm. Was es mit dem Green Screen und den beiden Zillenfahrern auf sich hat, wird sich erst nach Veröffentlichung des Videos vollends aufklären.

| Peter Führer