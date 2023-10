„The letter“ Laudato si’ – ein Film über die Zukunft des Planeten

Der Film „The letter“ behandelt die Sorgen von Papst Franziskus über die Klimaveränderungen und die Zerstörung der Natur. Um die Auswirkungen und Lösungsansätze zu besprechen, lädt Papst Franziskus Personen ein, um die Stimmen der Armen, der indigenen Bevölkerung, der Natur und der Jugend zu akzentuieren. 2015 verfasst der Papst daraufhin eine Enzyklika über die Umwelt als wesentliches Dokument unserer Zeit. Im Film wird verdeutlicht, dass das Bewusstsein für die Natur und der Bezug zur Ökologie unabhängig von Religion ist, die Wichtigkeit von Vernetzung und Austausch zur Ermittlung von Lösungsansätzen und die Darlegung von Gemeinsamkeiten über Religionsgrenzen hinweg.

Die Auswirkungen auf die Umwelt und das Klima

Der Film beginnt mit der Geschichte von Arouna Kandé und Bilal Seck, zwei jungen Männern aus Afrika, aus dem Senegal. Arouna musste als kleiner Junge aus seinem Heimatort fliehen, denn sein Dorf wurde von Überschwemmungen überflutet. Um zu überleben, musste er betteln. 3.200 Menschen verloren aufgrund der Auswirkungen des Klimawandels ihre Häuser und leben seit über fünf Jahren in provisorisch eingerichteten Dörfern. Es fehlt an notwendigem frischen Wasser und Lebensmitteln. Afrika ist weltweit an nur drei Prozent der Emissionen verantwortlich, ist jedoch am stärksten von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen. Die aus Indien stammende Ridhima Pandey ist die Stimme der Jugend. Waldbrände, Zerstörung von Landschaften, von Dörfern und Häusern, Menschen und Tieren bestimmen ihr Leben. Cacique Odair „Dadá” Borari spricht für die indigene Bevölkerung. Er ist Häuptling eines Stammes in Brasilien und erzählt über die Abholzung in seinem Land, über Ermordung und über Wirtschaftstreibende, die ihnen ihr heiliges Land wegnehmen. Dann gibt es im Film noch die Stimme der Natur. Diese wird durch die Meeresbiologen Greg Asner and Robin Martin und der Umweltaktivistin Lorna Gold verdeutlicht. Sie teilen Papst Franziskus mit, wie sich das Klima und der Zustand der Meere im Laufe der Jahre verändert haben. Sie sprechen über die Temperaturanstiege der Meere, über Korallen- und Fischsterben auf Hawaii. Landesweit gibt es aufgrund der ansteigenden Temperaturen und Hitzewellen einen 25 %igen Korallenverlust.

Der Film endet mit der Entstehung Laudato si – einer Botschaft für die Erde, die Papst Franziskus im Zuge des Treffens verfasst, aber auch über das erste Kapitel der Enzyklika, das Franz von Assisi gewidmet ist. Das erste Kapitel behandelt das Leben von Franz von Assisi, seinen Umgang mit der Natur, mit den Tieren und seine Weltanschauung. „Die Filmvorführung und der anschließende Austausch über den Inhalt ist eine Premiere für die Pfarre im Rahmen der Kulturtage“, erwähnte Beatrix Hofer vom Pfarrgemeinderat der Pfarre Winklarn.