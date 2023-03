Zeillerner Hilfsprojekt in Kenia „Schilling für Shilling“

Im Jahre 2006 war Eddie Kroll mit seiner Familie und einigen Freunden zum ersten Mal in Kenia. Ein Bootsunfall, den er und seine Freunde nur knapp überlebten, und die Hilfeleistung eines Kenianers, die ihn und seine Freunde vor dem Ertrinken bewahrte, war der Anstoß für das Hilfsprojekt „Schilling für Shilling“.

„Wenn man so etwas erlebt, dann sieht man dieses Land nicht nur mehr mit den Augen eines Touristen. Man sieht die Armut, die Hungersnot und die Wassernot. Ich habe damals beschlossen, als Dankbarkeit für unsere Lebensrettung, ein Hilfsprojekt für dieses Land zu starten“, erklärt Kroll. In diesen 17 Jahren hat das Team fünf Wasseranlagen gebaut und ca. 40.000 Menschen mit frischem Trinkwasser versorgt. 2018 wurde die große „Schilling für Shilling“-Schule in den Simba Hills eröffnet und mehr als 700 Kindern ein geregelter Schulunterricht ermöglicht. Neben der Essensversorgung und der Übernahme der Lohn- und Betriebskosten hat der Verein „SchfSH“ eine Hühnerfarm und zwei Gästehäuser errichtet.

Bei freiem Eintritt wird am 10. März ab 19 Uhr ein Vortrag über den Keniaeinsatz, eine Buchpräsentation mit den Chroniken von Schilling für Shilling, eine Vernissage mit Bildern aus Afrika und die Premiere vom Film über das Hilfsprojekt „Schilling für Shilling“ präsentiert. Als musikalischen Ausklang gibt es Livemusik von Joe Montana. „Wir haben auch heuer wieder so viele positive und unvergessliche Momente erlebt, dass ich euch diese gerne in einem ausführlichen Keniavortrag präsentieren möchte“, lädt Eddie Kroll zu seinem Filmabend ins Schloss Zeillern. Freiwillige Spenden kommen der Hilfsaktion zugute.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.