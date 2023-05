Der „Fuchs im Bau“ in der St. Marienkirche in Amstetten

Am Montag, 22. Mai, findet von 16 bis 19.30 Uhr in der Kulturkirche St. Marien, in der Südtiroler Straße 1 in Allersdorf in Amstetten, die Filmvorführung von „Fuchs im Bau“ statt. Danach wird eine Podiumsdiskussion mit Regisseur Arman T. Riahi abgehalten. In Anwesenheit des Regisseurs Arman T. Riahi und von Vertretern und Vertreterinnen der psychosozialen Beratungslandschaft Mostviertel werden außerdem eine Podiumsdiskussion abgehalten sowie ein Filmgespräch vor dem Film zum Thema Jugendstraffälligkeit. Der Eintritt ist frei, jedoch mit Bitte um Anmeldung bis spätestens 17. Mai aufgrund der begrenzten Sitzplätze unter amstetten@kijunemo.at.

Dieser mehrfach ausgezeichnete Streifen war der Eröffnungsfilm der Diagonale 2021. Er spielt in einem Jugendgefängnis und ist eine Milieustudie jenseits aller Klischees.

Der Lehrer Hannes Fuchs (Aleksandar Petrovic) fängt eine neue Stelle als Gefängnislehrer für Jugendliche an. Dabei wird er von der eigenwilligen Lehrerin Elisabeth Berger (Maria Hofstätter) unter die Fittiche genommen, deren unkonventionelle Erziehungsmethoden dem Gefängnisleiter schon lange ein Dorn im Auge sind. Aber: Alle Versuche des neuen Lehrers, mehr Struktur in Bergers Unterricht zu bringen, werden von ihr im Keim erstickt. Auch nachdem sie einen Schwächeanfall erlitten hat, will sie die Leitung des Unterrichts weder abgeben noch teilen ... Kino-Zeit würdigt den Film als„Präzise inszeniert, blitzgescheit, voller Wucht!“

