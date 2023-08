Mr. Cinema begab sich in „Filmpension“

In beinahe 50 Jahren zeigte Othmar Hanak, in seiner Funktion als Leiter des „Arbeitskreises Film", rund 900 Filme – meist im Original mit Untertiteln. „Besonders am Herzen lag mir der europäische Film. Hier vorzugsweise französische, italienische und heimische Produktionen.“

Foto: Doris Schleifer-Höderl