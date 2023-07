Feuerwehren fighten um „Florian des Mostviertels“

Im Jahr 2000 lud die Feuerwehr Krenstetten erstmals zum Parallelbewerb um den „Florian des Mostviertels“ ein. Austragungsort war der Sportplatz in Aschbach. Die Überraschung war groß, als sich für die erste Auflage gleich 36 Gruppen anmeldeten, unter ihnen viele aus Oberösterreich. Auch die vierfachen Weltmeister aus Weeg traten den Weg ins Mostviertel an und waren auch in den Folgejahren Stammgäste bei diesem Bewerb. Die größte Teilnehmeranzahl wurde im Jahr 2008 verzeichnet. 64 Bewerbsgruppen und eine Bewerbsdauer von knapp acht Stunden sind bis heute unerreicht.

„Auch in den Folgejahren war das Teilnehmerfeld groß. Pellendorf (Bezirk Bruck an der Leitha) ist mit vier ersten Plätzen Rekordsieger. Riesig war bei uns natürlich 2006 die Freude, als sich die Krenstettner Bewerbsgruppe im Finale gegen Wiesenfeld durchsetzen konnte“, erinnert sich der Ehrenobmann der Feuerwehr Krenstetten und Initiator des „Florian des Mostviertels“, Gottfried Bühringer.

Der Aufwand für die Veranstaltung war allerdings enorm. Musste doch neben dem Fest in Krenstetten eine eigene Infrastruktur auf der Sportanlage in Aschbach auf- und abgebaut werden. Daher entschloss man sich im Jahr 2015 in Abstimmung mit dem Bezirksfeuerwehrkommando, den Amstettner Bezirkscup ins Leben zu rufen. „Bei dieser Cupwertung werden die besten drei Ergebnisse aus den Teilnahmen bei den Abschnittsbewerben, beim Bezirks- und Landesbewerb aufgenommen. Weiters gibt es für die Teilnahme beim Nassbewerb in Doppel fünf Bonuspunkte“, erklärt Bühringer.

Das Finale findet alljährlich im Rahmen des „Florian des Mostviertels“ im Festzelt am Festwochenende (Samstag) in Krenstetten in Form eines Kuppelbewerbs statt. Im Bezirkscup wird in drei Kategorien gewertet. In der „Oldie but Goldie“-Wertung, im Newcomer-Cup und im Elite-Cup. Viele Infos und die jeweiligen Zwischen- bzw. Endergebnisse gibt es unter https://www.bezirkscup.at . Im heurigen Jahr sind die Teilnehmerzahlen bei den Bewerben wieder wesentlich höher als im Vorjahr. Insgesamt 82 Gruppen aus dem Bezirk haben zumindest bei einem Bewerb teilgenommen. Für das Finale am 29. Juli ab ca. 14.30 Uhr im Festzelt in Krenstetten freut man sich auf rund 30 Bewerbsgruppen.

„Mit dieser Veranstaltung soll für alle teilnehmenden Gruppen die Möglichkeit geschaffen werden, sich das Bezirkscup-Punktekonto ordentlich aufzubessern. Sich mit den besten Gruppen zu messen, Bewerbserfahrung zu sammeln und mit einem tollen Bewerbserlebnis die diesjährige Saison abzuschließen, sind weitere Argumente, die für eine Teilnahme sprechen. Auf die besten drei Gruppen jeder Kategorie warten schlussendlich die begehrten Bezirkscuptrophäen“, erklärt der Krenstettner Ehrenkommandant.