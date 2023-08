Finanzstarke Gemeinden Ardagger im Bonitätsranking österreichweit im Spitzenfeld.

Ardaggers Bürgermeisterf Hannes Pressl darf sich freuen. Seine Gemeinde liegt im Bonitätsranking österreichweit auf dem sehr guten elften Platz. Foto: Philipp Monihart

Werbung Sag`s mit der NÖN Glückwünsche, Danksagungen oder Jubiläen

D as Magazin „publik“ und das Zentrum für Verwaltungsforschung (KDZ) haben kürzlich wieder Top-Gemeinden in Sachen finanzieller Leistungsfähigkeit ermittelt. Unter den 2.095 Kommunen in Österreich belegte Ardagger dabei den elften und unter den 573 in Niederösterreich den zweiten Platz. Auch vier weitere Gemeinden aus dem Bezirk haben es unter die besten 250 geschafft.

Bei diesem Ranking wird die finanzielle Leistungsfähigkeit aller Gemeinden aus einem Mix verschiedener Faktoren dargestellt. Basis dafür ist der KDZ-Quicktest, bei dem analysiert wird, ob eine Gemeinde einen ausreichenden finanziellen Spielraum hat, um ihre operativen Ausgaben zu decken und Investitionen zu tätigen. Neben dem laufenden Betrieb werden auch Investitionen, Investitionszuschüsse und die Verschuldung in die Analyse miteinbezogen. Mit den Kennzahlen nach einem differenzierten Notenschlüssel ergibt sich eine Gesamteinschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit einer Gemeinde. Ardaggers Bürgermeister Hannes Pressl ist durchaus „ein bisschen stolz, umso mehr, weil Ardagger schon, seit es diese Bewertung gibt, immer unter den Top-Gemeinden war. Gründe dafür sind sicherlich unsere Sparsamkeit und auch, dass wir schon in ganz kleinen Dingen versuchen, so effizient wie möglich zu arbeiten“, sagt der Ortschef. So werde zum Beispiel gerade geprüft, wo im Ort PV-Anlagen installiert werden könnten, um die Eigenenergieversorgung zu verbessern. Das sei eine klassische Investition, die später wieder sparen helfe. Vier andere Gemeinden haben es ebenfalls noch unter die 250 besten Gemeinden Österreichs geschafft. Wolfsbach belegte den 122. Platz und war auch in den letzten Jahren regelmäßig vorne mit dabei. „Wir freuen uns natürlich darüber. Wir sind keine sehr finanzstarke Gemeinde, bemühen uns aber, jede Investition mit Bedacht zu tätigen. Durch den Zubau bei der Schule und die Errichtung von weiteren Kindergartengruppen kann es aber natürlich sein, dass wir im Ranking zurückfallen.“ Viehdorf scheint mit Platz 141 erstmals im Ranking auf. „Wir freuen uns schon, dass wir diesmal so weit vorne mit dabei sind und sehen das als Resultat unserer Sparsamkeit in den letzten Jahren“, sagt Bürgermeister Franz Zehethofer. Ebenfalls mit dabei unter den ersten 250 sind die Gemeinde St. Peter in der Au auf Platz 199 und Weistrach auf Platz 233. Für St. Peters Bürgermeister Johannes Heuras ist das Ranking eine „erfreuliche Mometanaufnahme. Wir sind eine der ganze wenigen Gemeinden im Bezirk, die in den letzten Jahren mehrmals unter den Top 250 war“, sagt er. Dass das trotz großer Infrastrukturprojekte wie Feuerwehrhäuser, Rot-Kreuz-Neubau, Fußballanlage, Kindergarten Kürnberg, NMS Ramingtal, Sanierung der Carl Zeller-Halle und andere mehr gelungen sei, zeige, dass die Gemeinde wirtschaftlich auf dem richtigen Weg sei. „Den Schuldenstand konnten wir seit 2015 mehr als halbieren. Das wir sämtliche notwendige Darlehen mit Fixverzinsung aufgenommen haben, erweist sich aktuell als mehr als richtig Entscheidung.“ Weistrachs Bürgermeister Erwin Pittersberger ist über den guten Platz seiner Gemeinde im Ranking nicht verwundert. „Denn wir sind finanziell eigentlich nicht schlecht aufgestellt. Ich denke aber, dass wir aufgrund des Kindergartenzubaus und der dafür nötigen Kredite vermutlich zurückfallen werden.“