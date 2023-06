17 Firmlinge von Weihbischof Leichtfried gefirmt

Er äußerte den Wunsch für die Jugendlichen, dass der Heilige Geist gut entfalten möge, was Gott an guten Gaben und Talenten geschenkt habe. Für eine gute Entfaltung brauche es Faktoren wie Respekt und Wertschätzung den jungen Menschen gegenüber. Ganz zentral sei die Umgebung für die gute Entfaltung, so der St. Pöltner Weihbischof. Wie bei einem Baum brauche es eine gute und tiefe Verwurzelung im Leben. Neben dem persönlichen Umfeld sei die Liebe Gottes zu den Menschen besonders wichtig.

Vorbereitet wurden die Firmkandidatinnen und Firmkandidaten der Salesianerpfarre von Pastoralassistentin Michaela Böldl. Die musikalische Gestaltung der Festmesse übernahm die Gruppe Stimmstärke 8, die für viel Stimmung und Begeisterung sorgte. Danach gab es noch eine Agape, bei der die Firmlinge, ihre Paten und die Angehörigen mit ihrem Firmspender ins Gespräch kamen. Eine Abordnung der Blasmusik spielte dabei auf.