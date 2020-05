Christoph Haider: "Bin kein Corona-Leugner" .

Einigen Medienrummel verursachte die Ankündigung des Fitnessclub-Betreibers Christoph Haider, am Montag um 9 Uhr, seinen Fitnessclub in Amstetten, den er erst am 6. März eröffnet hatte und nach einer Woche Coronabdingt wieder schließen musste, aufzusperren. Das tat er dann aber doch nicht.