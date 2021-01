Fixe Teststation in Amstetten geplant .

Am Wochenende bieten die Gemeinden des Bezirks wieder kostenlose Coronatests an. Die Flächentestung soll dazu beitragen, die Infektionszahlen unter Kontrolle zu halten. Anmelden kann man sich unter www.testung.at. Da die Regierung nun auch das "Eintrittstesten" für Veranstaltungen und Gastronomie beschließen dürfte, haben sich die Umlandgemeinden mit der Stadt Amstetten bereits darauf verständigt, in der Eishalle eine fixe Testmöglichkeit zu installieren, wo man sich dann die Bestätigung holen kann, coronafrei zu sein.