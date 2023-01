FF-Bilanz im Bezirk Amstetten: 5.101 Einsätze und 484.514 Stunden

Eine eindrucksvolle Leistungsbilanz für das Jahr 2022 können die Feuerwehren des Bezirks Amstetten vorweisen. Wie das Bezirksfeuerwehrkommando nun bekannt gab, wurden im Vorjahr 5.101 Einsätze absolviert. 56.728 Stunden waren die Feuerwehrleute des Bezirks bei Bränden oder technischen Einsätzen aktiv, zählt man Übungen und sonstige Feuerwehrtätigkeiten dazu, kommt man in Summe auf 484.514 ehrenamtliche Stunden.

Mit der voestalpine-Betriebsfeuerwehr im Werk Kematen gab es im Vorjahr auch eine Neugründung. In Summe hält man nun in den sechs Abschnitten Waidhofen-Land, Waidhofen-Stadt, St. Peter, Haag, Amstetten-Stadt und Amstetten-Land bei 89 Wehren. Bezirksfeuerwehrkommandant Rudolf Katzengruber freut besonders das rege Interesse am Feuerwehrwesen. 7.434 Personen engagieren sich derzeit in den Feuerwehren des Bezirks, darunter auch 590 Frauen. 5.296 befinden sich im Aktivstand, 1.214 in der Reserve, 727 bei der Jugend- und 197 in der Kinderfeuerwehr. In Summe haben die 89 Feuerwehren des Bezirks Amstetten jetzt um 255 Mitglieder mehr.

Fast täglich Verkehrsunfall mit Menschenrettung

„Schwere Unwetter blieben unseren Feuerwehren – im Vergleich zu 2021 – eher erspart“, zieht Bezirksfeuerwehrkommandant Katzengruber eine erste Bilanz über das abgelaufene Jahr. „Dafür gab es wieder zahlreiche – fast tägliche - Einsätze bei Verkehrsunfällen mit Menschenrettung und einige größere Brandbekämpfungen.“ Vieles sei auch im Hintergrund geschehen, hält Katzengruber fest und verweist auf zahlreiche gut besuchte Ausbildungskurse, die 2022 ebenso wie die Feuerwehrbewerbe nach den Corona-Jahren wieder stattfinden konnten. So gingen auf Abschnitts- und Bezirksebene gut organisierte Bewerbe in Wolfsbach und Allhartsberg über die Bühne. Für 2023 sind Kuppelbewerbe bei der Freiwilligen Feuerwehr Krenstetten angedacht.

Doch nicht nur lokal, sondern auch landes- und europaweit waren die Feuerwehrleute aus dem Bezirk Amstetten im Einsatz. So nahmen acht Kameraden bei der EU-Übung ROMODEX in Rumänien teil oder brachten sich zahlreiche Florianis aktiv ein, als es galt, Hilfsgüter für die Menschen in der Ukraine zu transportieren.

Ein Highlight findet im Bezirk Amstetten 2023 im Juli mit den Landesfeuerwehrjugendbewerben in Winklarn statt. 5.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden erwartet.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.