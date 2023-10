Stadt Amstetten unterstützt elf „Grätzlprojekte“

Eine Jury, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern aller Gemeinderatsfraktionen hat die eingereichten Projekte bewertet. Anschließend wurde im Gemeinderat die Förderung beschlossen, die von 500 bis maximal 5.000 Euro reicht.

Unterstützt werden eine moderne Krippe aus Bronze bei der Pfarre St. Marien, ein Begegnungsplatz sowie ein Tratschbankerl in Ulmerfeld, ein Pferdelehrpfad in Greimpersdorf sowie Infotafeln über ein ehemaliges Schloss in Eisenreichdornach. Im Bereich Höf/Berg sollen Verkehrsflächen neu gestaltet werden sowie ein Rastplatz entstehen. Im Bereich Dingfurth sollen eine größere Hütte für den Spielplatz in der Martinsstraße, eine Sitzgelegenheit in der Blindenmarkter Straße sowie ein Unterstand beim Fußballplatz errichtet werden. In Spiegelsberg soll der Dorfplatz erneuert werden.

„Vielen Dank an Amstettnerinnen und Amstettner, die ein Projekt eingereicht haben, um aktiv ihr Umfeld mitzugestalten. In einer lebendigen Nachbarschaft, in der man sich kennt, fühlt man sich wohl und sicher“, sagen Bürgermeister Christian Haberhauer und Vizebürgermeister Markus Brandstetter.

Bereits fertiggestellt ist der „Begegnungsplatz für Freunde“ bei den Genossenschaftswohnungen in der Sankt-Ulrich-Straße in Ulmerfeld. „Das Platzerl ist ein Treffpunkt für die Bewohnerinnen und Bewohner der beiden Friedens-Genossenschaftshäuser. Hier findet aber auch ein reger Austausch mit den Nachbarn statt, die uns mit ihrem Obst und Gemüse aus ihrem Garten erfreuen. Dafür gibt es dann Kaffee und Kuchen bei einem netten Plauscherl. Das „Netzwerken“ im Grätzl wird sehr ernst genommen“, erzählt Initiatorin Andrea Kirchdorfer und fügt hinzu: „Heinz Wachliger, unser Grillmeister, freut sich, dass Tisch und Sessel endlich vor Ort vorhanden sind. Das ist eine wesentliche Erleichterung für unsere Treffen.“

„Kleine Verbesserungen können oft großes bewirken“, freut sich Ortsvorsteher Anton Geister über das gelungene Projekt. „Tische, Sessel und Sonnenschirme haben den Platz in einen Generationentreffpunkt verwandelt. Danke für das Engagement.“