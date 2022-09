Bezirk Amstetten: Energiesparen ist Gebot der Stunde

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Angesichts der aktuellen Energiekrise setzten sich viele Menschen mit der Frage auseinander, wie sich die Preisentwicklung auf ihr Budget auswirken wird. Viele versuchen aber auch schon seit Jahren, im Sinne der Nachhaltigkeit Energie möglichst effizient zu nutzen – wie die Waidhofnerin Margit Heller.

Sie ist Hauseigentümerin und in der glücklichen Lage, relativ gut für die Energiewende gerüstet zu sein. „Das Haus wurde als Niedrigenergiehaus mit Solaranlage und Luftwärmepumpe entworfen“, erklärt Heller. Einen großen Vorteil sieht die Waidhofnerin auch in der Unabhängigkeit beim Heizen, die ihr ein Kamin und ein Tischherd bringen. „Letzten Winter hatte ich aufgrund von Reparaturarbeiten eine Woche lang keine Heizung, bin mit dem Holz aber gut ausgekommen“, erzählt sie. Heller betreibt auch eine private Zimmervermietung, hier kommt es zu einem höheren Energieverbrauch. „Durch die Zimmervermietung gibt es natürlich einen enormen Energieaufwand durch das Wäschewaschen, Putzen, Bügeln und so weiter. Das lässt sich leider nicht vermeiden.“

Energie effizient einzusetzen und zu sparen, wo es geht, ist für Heller aber nicht nur aufgrund der aktuellen Energiepreise wichtig. „Ich bin ein Nachkriegskind und habe von Anfang an gelernt, sparsam mit Ressourcen umzugehen, nicht nur wegen der finanziellen Belastung, sondern auch in Hinblick auf die Umwelt.“

Maschinenring-Neubau ist ein Vorzeigeprojekt

Auch der Maschinenring Region Amstetten GmbH hat bei der Neuerrichtung des Standortes in Aschbach auf Energieeffizienz gesetzt. „Die 30 kWp-Photovoltaikanlage erzeugt den Strom für unsere zwei Luftwärmepumpen und den laufenden Betrieb. Der Heiz- beziehungsweise Kühlbedarf wird durch die gute Dämmung des Bürogebäudes und durch die Fußbodenheizung niedrig gehalten. Weiters regelt unsere Haussteuerung automatisch die Beschattung, damit es im Gebäude nicht zu heiß oder zu kühl wird“, erklärt Geschäftsführer Markus Heigl die gesetzten Maßnahmen.

Das Bürolicht wird beim Maschinenring über Bewegungsmelder und die Tageslichtstärke automatisch geregelt. Überstrom wird ins überregionale Stromnetz eingespeist. „Die tatsächliche Kostenersparnis werden wir erst nach der ersten Stromendabrechnung sehen. Ich gehe davon aus, dass der zugekaufte Strom durch die eigene PV-Anlage deutlich weniger wird“, betont Heigl. Es ist auch geplant, diese Anlage noch zu erweitern. „Jeder, der die Möglichkeit hat, PV-Strom zu produzieren, sollte das auch tun. Wichtig ist mir aber dabei, dabei nur bereits verbaute Flächen wie Dächer oder Parkplätze zu nutzen“, erklärt Heigl.

Energiegemeinschaft ist

im Bezirk im Entstehen

Eine effiziente Energienutzung soll auch die Energiegemeinschaft Region Amstetten sicherstellen, die im Bezirk gerade im Entstehen ist. Der von den Mitgliedern vor Ort erzeugte Strom wird hierbei an die Gemeinschaft verkauft, die ihn wiederum an andere Mitglieder verteilt.

Die Organisation der Energiegemeinschaft soll über den Gemeindedienstleistungsverband der Region Amstetten (gda) erfolgen. „Bis Ende Oktober wird die erste Akquirierungsphase abgeschlossen sein. Bisher gibt es etwa 500 Bewerber“, berichtet gda-Obmann Anton Kasser.

Die EEG Region Amstetten soll Anfang 2023 starten.

