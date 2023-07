Sozialistische Jugend fordert konsumfreie Räume

„Am letzten Schultag des Jahres haben wir als Sozialistische Jugend Bezirk Amstetten den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gegeben, am Hauptplatz mit Gratis-Verpflegung ihr Schuljahr ausklingen zu lassen. Wir freuen uns, dass so viele unser Angebot angenommen haben und wir junge Menschen aus dem Bezirk vernetzen konnten. Hintergrund der Aktion ist unsere Sommerkampagne, bei der wir mehr Freizeitangebote im ländlichen Raum fordern. Im Zusammenhang mit der massiven Teuerung wollen wir mehr konsumfreie Jugendräume, damit wir Junge auch diesen Platz im öffentlichen Raum einnehmen können!“, sagt SJ-Bezirksvorsitzende Valentina Kloibhofer.

„Nicht alle Jugendlichen sind in einem Verein organisiert oder haben das nötige Geld, um sich in Lokalen zu treffen, konsumfreie Orte sind deshalb für Jugendliche essenziell wichtig“, ist SPÖ-Bezirksvorsitzende Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig überzeugt. „Dieses Bewusstsein muss auch in den Gemeinden gestärkt werden, am besten mit den Jugendlichen gemeinsam. Die Kampagne der SJ Niederösterreich ist daher sehr unterstützenswert.“

Das nächste Treffen findet am 8. August beim Sommerkino in Stadt Haag statt. Die SJ-Mitglieder freuen sich auf viele Besucherinnen und Besucher.