SPÖ Amstetten: Künftig alle Projekte auf Klimaverträglichkeit prüfen

„Der Schutz unserer Naherholungsgebiete, der Umwelt und des Klimas ist eine der wichtigsten Aufgaben, die wir in unserer Stadt haben. Projekte wie die geplanten Waldrodungen auf der Oiden zeigen, dass sich die Rathauskoalition dieser Verantwortung nicht ausreichend bewusst ist. Deswegen fordern wir eine verpflichtende Klimarelevanz-Prüfung für alle Projekte in Amstetten“, sagt SPÖ-Vizebürgermeister Gerhard Riegler.

In Krems wurde die Klimarelevanz-Prüfung schon 2021 eingeführt und hat für Riegler Vorbildcharakter für Amstetten. „2022 wurde Krems dafür von der Österreichischen Gesellschaft für Umwelt und Technik mit dem ersten Preis in der Kategorie nachhaltige Gemeinde ausgezeichnet. Heuer winkte dafür der europäische Klimabündnispreis Climate Star“, berichtet er.

Künftig soll jeder Beschluss im Amstettner Stadt- und Gemeinderat zweistufig geprüft werden. „Alle Beschlussvorlagen werden dabei mit einem Klimaschutz-Tool auf Klimarelevanz geprüft. Der Kriterienkatalog umfasst sowohl die Themen Energie, Mobilität, Bodenverbrauch und Bauen als auch die Frage nach fossilen Energieträgern wie Öl, Gas und Kohlenstoff. Nutzen und Schaden für das Klima werden mittels eines Ampelsystems ausgewiesen“, erläutern Stadtrat Bernhard Wagner und Gemeinderätin Birgit Kern. Es sei Zeit, in Amstetten auch wieder Leuchtturmprojekte im Umweltbereich umzusetzen.

Vizebürgermeister Dominic Hörlezeder weist darauf hin, dass aktuell ein Klimaaktionsplan ausgearbeitet werde. „Ziel ist es, die Ist-Situation in Amstetten zu erheben. Darauf aufbauend soll dann ein Klimafahrplan mit verbindlichen Zielen für die Zukunft festgelegt werden. Parallel dazu laufen ständig Projekte, die sowohl der Klimawandelanpassung dienen als auch dem Klimawandel entgegenwirken. Gerade im Bereich der Energiewende wird in Amstetten viel getan“, betont der Grünpolitiker. Gemeinsam mit den Stadtwerken habe man sich etwa auf den raschen Ausbau und die Erweiterung von Photovoltaik-Anlagen, insbesondere auch auf Freiflächen, verständigt. Auch die Bereiche Wald und innerstädtischer Grünraum würden aktiv bearbeitet. „Die Forstheide ist ohnehin zum Vorzeigeprojekt geworden und im Herbst werden zahlreiche Bäume im Stadtgebiet neu gepflanzt. Hinzu kommt ein klima- und zukunftsfitter Hauptplatz, der sich ebenfalls in Umsetzung befindet. Der Fokus liegt hier ebenfalls auf Begrünung, Beschattung und somit auf der Verbesserung des innerstädtischen Mikroklimas.“

Ein Klimarelevanzcheck sei schon in der letzten Umweltausschusssitzung Thema gewesen und er stehe dem sehr offen gegenüber, betont Hörlezeder. „Dieser kann in einer kompletten Klimastrategie durchaus seine Berechtigung haben. Die Umsetzung des Strategieplans kann aber erst nach der Erhebung des Ist-Standes passieren. Diesen Prozess werden wir im kommenden Jahr Schritt für Schritt erarbeiten und dann mit Sicherheit zu einem guten Ergebnis kommen.“