Jetzt ist es endlich so weit. Nach langem Hin und Her und vielen Diskussionen mit der Bürgerinitiative „Rettet die Forstheide“ hat die Stadt im Rahmen der „Naturschutzfachlichen Umsetzungsprojekte in der Forstheide 2015+“ begonnen, den Themenweg „Im Reich der Forstheide“ zu schaffen.

Im September hatte ja das Verwaltungsgericht einen Einspruch des Umweltaktivisten Franz Raab abgewiesen, der Nachteile für Fauna und Flora befürchtete. Umweltstadtrat Dominic Hörlezeder hat daraufhin die Anweisung gegeben, den Themenweg zeitnah umzusetzen. Er hätte ohnehin schon im Vorjahr verwirklicht werden sollen.

„Zukunftsweisend einen klimafitten Wald schaffen“

Die mehr als drei Meter breite Forststraße soll ein Natur-Erlebnis-Angebot für Familien mit inkludiertem Outdoor-Klassenzimmer sein. Zugleich soll der Weg aber für Waldpflege- und Instandhaltungsarbeiten genutzt werden. Ein Teil des insgesamt rund 2,1 Kilometer langen Weges existiert ja bereits. Jetzt wird der Abschnitt vom Hatschek-Teich bis zur Eisenbahnbrücke umgesetzt. In weiterer Folge werden dann die Stationen des Themenweges installiert.

Integriert in ein Gesamtkonzept werden über die Jahre einerseits standortfremde durch standorttypische Gewächse ersetzt. „Zugleich verfolgen wir das Ziel in der Forstheide, zukunftsweisend einen klimafitten Wald zu schaffen. Im Kernbereich des Kokeschwaldes soll ein Naturwald entstehen, der sich selbst überlassen bleiben darf. Dabei ist vorgesehen, bestehende Wege im inneren Bereich des Waldes aufzulassen, um dem Naturwald möglichst viel Platz zu geben“, sagt Hörlezeder. Das Totholz, das im Wald bleibt, soll Grundlage für vielfältiges neues Leben sein: Käfer, Insekten, Reptilien, Vögel und Säugetiere finden hier (neue) wichtige Lebensräume.

Weitere geplante Maßnahmen sind der Erhalt und die Pflege von extensivem Grünland, die Forcierung von Altholzinseln und Spechtbäumen, Fledermauserhebungen und die

Naturvermittlung in der Forstheide.