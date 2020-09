„Mit den Stadtsafaris wurde ein spannendes Format entwickelt, das großes Interesse an der Stadterneuerung geweckt hat. Aktuell gibt es viele Anfragen, ob wir nicht weitere Touren anbieten könnten und so freue ich mich, dass wir gemeinsam mit dem Verein MakerSpace Amstetten, organisiert von Fotograf Roland Schuller, eine Fotosafari durch Amstetten anbieten können. Wir haben bekannte Orte gewählt, die aus einer unbekannten Perspektive fotografiert werden können“, freut sich Stadtsafari-Entwickler Vizebürgermeister Markus Brandstetter. So könne mit der Kamera etwa eine wildromantische ehemalige Gärtnerei aber auch das Innere des Amstettner Kraftwerk entdeckt werden.

Zwei Fotosafaris im September

Bereits am 19. und am 26. September finden die ersten Fotosafaris statt. Die Touren starten jeweils um 16 Uhr bei der SAM-Werkstatt am Hauptplatz und werden rund viereinhalb Stunden dauern.

Anmelden kann man sich bei der Stadtgemeinde Amstetten per Mail unter stadtamt@amstetten.at oder telefonisch unter 07472 601 202. Die maximale Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen beschränkt. Für alle, die an diesen Terminen nicht teilnehmen können, sind im Herbst und Winter weitere Fotosafaris geplant.