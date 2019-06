Alexander Eder rockte Neuhofen/Ybbs .

Die Freiwillige Feuerwehr Neuhofen/Ybbs feiert mit einem dreitägigen Zeltfest und den Abschnittsfeuerwehrbewerb Amstetten Land ihr 135-jähriges Bestehen. Am Freitag 31. Mai rockte "The Voice of Germany", Alexander Eder Neuhofen.