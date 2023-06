Amstettner Ordensfrauen feierten große Jubiläen

Schwester Maria Vinzentia Kamleitner, gebürtig aus der Pfarre Neustadtl, dankt für 75 Ordensjahre. Sie hat viele jungen Menschen in den Beruf der Gärtnerin/des Gärtners eingeführt und lebt nun in Hainstetten.

Auf 65 Jahre Ordensleben blicken drei Schwestern

Schwester Maria Angelina Ritt, geboren in Konradsheim bei Waidhofen an der Ybbs, hat als Kindergärtnerin in vielen Niederlassungen der Ordensgemeinschaft gewirkt. In der Pension kümmert sie sich nun in Hainstetten um ihre hilfsbedürftigen Geschwister und hilft im Kloster mit.

Schwester Maria Lucilla Weißenhofer stammt aus der Pfarre Waidhofen an der Ybbs. Sie war viele Jahre als Kindergärtnerin im Einsatz, ebenso lange Jahre als Pförtnerin im Mutterhaus. Nach einer schweren Erkrankung lebt sie nun in Hainstetten, wo sie liebevoll betreut wird.

Schwester Maria Salesia König, geboren in Sieghartskirchen bei Tulln, lebt seit 1991 in Waidhofen an der Ybbs. Sie hat lange Jahre als Kindergartenhelferin gearbeitet. Nun ist sie gemeinsam mit Schwester Astrid weiterhin in der Seelsorge ehrenamtlich tätig.

Das Goldene Jubiläum feiert an ihrem 70. Geburtstag Schwester Maria Cornelia Waldbauer. Gebürtig aus der Pfarre Marbach am Walde begleitete sie 45 Jahre lang als Kindergärtnerin die Kinder und jungen Menschen. Ihre missionarische Sorge kommt vielen armen Menschen unserer Tage zugute.

Generaloberin Sr. Franziska Bruckner dankt den jubilierenden Schwestern für ihren engagierten und wertschätzenden Dienst für die Gemeinschaft und die vielen Menschen inmitten unserer Kirche und Gesellschaft.

Wunsch von Doppeljubilarin Sr. Cornelia Waldbauer

Schwester Cornelia hat einen Wunsch zu ihrem 70. Geburtstag ... Foto: Wolfgang Zarl

Sr. Cornelia Waldbauer feierte am 10. Juni ihr großes Doppelfest: 70. Geburtstag und 50 Jahre im Orden der Franziskanerinnen. Ihr großer Wunsch ist es, dass sie die Armen z. B. in der Ukraine teilhaben lassen darf an ihrer Festtagsfreude, indem sie in ihrer schrecklichen Not konkrete Hilfe durch Lebensmittel bekommen.ORA International übermittelt diese Hilfe (siehe Anhang)Wie kann man unterstützen?* Einkauf von Lebensmittel am Freitag, 30. Juni, von 13 – 17.30 Uhr und amSamstag, 1.7., von 8 – 17 Uhr beim INTERSPAR Amstetten in der Agathastraße* Durch Geldspenden für den Transport oder zum Kauf von Lebensmittel* Durch tatkräftige Mithilfe bei der Lebensmittelsammlung vor Ort beimEinpacken.Unter dieser Nr. bekommt man genaue Auskunft 0676/8266 25724. Es sollen Tage werden in großer Solidarität mit unseren armen Mitmenschen in der Ukraine.