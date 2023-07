Amstettner Gym: Beeindruckende Leistungen beim Sprachzertifikat

Am Gymnasium Amstetten wird der Französischunterricht sehr praxisnahe gestaltet, damit die Fertigkeiten Sprechen, Hören, Lesen und Schreiben auch vor Franzosen unter Beweis gestellt werden können. So traten 3 Schülerinnen und Schüler aus dem Sprachzweig der 7A zu den DELF (Diplôme d’études en langue française)-Prüfungen an, um ein weltweit gültiges Französisch-Sprachzertifikat zu erhalten.

Sie zeigten dabei beeindruckende Leistungen auf dem Niveau B1. Hena Hadzic, Emilie Brandstetter und Mehmet Berk legten mit Bravour ihre Prüfungen ab. Félicitations! Die gesamte Französisch-Fachgruppe und Direktor Josef Spreitz gratulierten am Ende des Schuljahrs herzlich und freuten sich mit den Schülerinnen und Schülern.